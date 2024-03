Arrestati a Pozzuoli tre parcheggiatori abusivi della camorra

Tre persone ritenute alla camorra sono state arrestate oggi dai carabinieri di Pozzuoli, in provincia di Napoli, con l'accusa di avere minacciato e aggredito il titolare di un parcheggio per agevolare la propria attività di parcheggiatori abusivi.

I reati contestati dalla DDA di Napoli sono estorsione e tentata estorsione, delitti aggravati dal cosiddetto metodo mafioso e dalla finalità di agevolare le attività illecite del clan Longobardi-Beneduce di Pozzuoli.

Secondo quanto emerso dalle indagini i tre arrestati avrebbero, in più occasioni, con minacce ed aggressioni fisiche, intimato al titolare di un parcheggio privato puteolano di consegnare l'incasso. Inoltre l'avrebbero ostacolato la persona per avvantaggiare quella parallela di parcheggio abusivo che stavano portando avanti nella stessa zona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA