Una discarica abusiva a cielo aperto con migliaia di pneumatici fuori uso abbandonati in un'area coltivata è stata scoperta dalla polizia locale nel quartiere Fuorigrotta.

La segnalazione è stata fatta dall'associazione Nazionale Guardie Zoofile A.N.G.E. I rifiuti trovati in via Vicinale Volo Sant'Angelo sono stati sequestrati; sono in corso indagini al fine di individuare gli autori del reato.



