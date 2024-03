A Giugliano strada del centro chiusa da dieci anni

È chiusa al traffico da dieci anni, esattamente dal 14 marzo del 2014. È via Mattia Coppola, a Giugliano (Napoli) una strada secondaria ma che è di estrema importanza per snellire il traffico nel centro cittadino di Giugliano perché collega via Palumbo con piazza Annunziata, evitando così di affollare via Cacciapuoti o via Roma.

Nei mesi scorsi - dopo lunghi nove anni di attesa - sono iniziati i lavori per il rifacimento della rete fognaria. Le condotte sono state ultimate ed ora si attende che si provveda -i residenti sperano al più presto - al rifacimento della pavimentazione con la posa della pietra lavica. Anche perchè le piogge dei giorni scorsi hanno reso disagevole attraversare la stessa strada anche a piedi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA