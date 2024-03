Testata alla ex moglie, arrestato nell'Avellinese

Davanti ai figli minorenni ha prima minacciato la ex moglie e poi l'ha colpita con una testata. Grazie alla flagranza differita introdotta dalle norme del Codice Rosso, un 42enne di Baiano, in provincia di Avellino, è stato arrestato dai carabinieri, che ieri sera avevano raccolto la denuncia della donna, su ordine del Pm della Procura di Avellino, Maria Teresa Venezia. L'uomo era già gravato dalla misura di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna. Intorno alle 21:30 di ieri sera, ha incrociato la donna nei pressi di un bar e dopo aver mimato il gesto di tagliarle la gola, si è avvicinato compendola con una testata.

La donna ha riportato ferite al naso e alle labbra. In mattinata l'uomo è stato giudicato e condannato ad un anno di reclusione dal giudice monocratico del Tribunale di Avellino, Gennaro Lezzi, da scontare ai domiciliari indossando il braccialetto elettronico.



