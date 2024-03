Rauti, donne nelle Forze armate un valore aggiunto

"Le donne che vestono l'uniforme delle Forze armate sono oltre 23 mila, con gli stessi ruoli e compiti dei colleghi maschi. Donne che portano il valore aggiunto di una prospettiva diversa nelle operazioni militari, e sono in prima linea per i diritti e la partecipazione femminile alla vita sociale, economica e politica, in Italia e all'estero". Lo ha detto la sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti, intrvenendo a Napoli ala conferenza, da lei organizzata, su "La Difesa italiana per l'empowerment femminile".

"La parità e il coinvolgimento delle donne nella vita di una comunità - ha proseguito Rauti - richiede impegno e interventi da parte di tutti, governi, organizzazioni e società civile, uniti contro ogni forma di discriminazione e per l'affermazione dei diritti. Le donne - ha aggiunto - sono portatrici di pace, stabilità, sicurezza, sono protagoniste della resilienza, anche negli scenari di ricostruzione".

All'iniziativa, che si è svolta al Comando delle forze operative Sud dell'Esercito, ha partecipato, tra gli altri, anche il generale Francesco Paolo Figliuolo, comandante del Covi, il Comando operativo di vertice interforze, secondo cui "l'uguaglianza e la parità di genere nelle operazioni militari non è un dovere, ma una necessità".



