Nove denunce, un arresto e furti sventati in Irpinia

Nove denunce, un arresto, un furto sventato: è questo il bilancio dell'operazione scatttata nelle ultime 48 ore dei carabinieri del comando provinciale di Avellino nel territorio del comune di Montemiletti, fatto segno nelle ultime settimane da numerosi raid in aziende e abitazioni private. 520 le persone identificate e 350 i veicoli controllati, quattro dei quali sottoposti a sequestro. I militari in servizio notturno hanno intercettato una banda di ladri che attraverso un foro praticato sul muro esterno tentavano di introdursi all0'interno di una tabaccheria di Pietradefusi mentre è indagato a piede libero un 23enne di orgini maliane responsabile del furto di una carta di debito e della sua indebita utilizzazione. In carcere è invece finito un uomo del posto responsabile di furto in abitazione, rapina, ricettazione e truffa. Nel corso dei controlli sono state anche monitorate le aree industriali di Venticano, Torre le Nocelle, Montemiletto e Pietradefusi.



