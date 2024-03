Mastella, il Molisannio contro l'autonomia differenziata

"Recuperiamo l'idea del Molisannio: sarebbe una macro-area interna utile per non restare schiacciati dall'Autonomia differenziata".

È l'appello che il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha fatto al presidente della Regione Molise, ai sindaci di Campobasso, Isernia e Termoli e ai presidenti delle Province di Campobasso e Isernia per invitarli a riattivare forme di dialogo istituzionale per la costituzione della Regione Molisannio.

Nella missiva Mastella scrive: "Ho appreso dagli organi di stampa che l'iniziativa di alcuni comitati spontanei ha riproposto nel dibattito politico-istituzionale la questione del riassetto territoriale della vostra Regione. In particolare, mi riferisco alla petizione in corso per proporre l'annessione della provincia d'Isernia alla Regione Abruzzo. E' evidente che la riforma dell'Autonomia differenziata, che è all'esame del Parlamento, alimenti perplessità e timori nella cittadinanza per il rischio reale che le aree interne paghino ancora il prezzo più salato e restino invischiate in una contesa impari che le vedrebbe probabilmente ulteriormente mortificate. Tuttavia non ritengo che un'annessione sic et simpliciter dell'Isernino all'Abruzzo sia una soluzione né utile, né efficace. Il territorio d'Isernia resterebbe una mera appendice, un'orlatura geografica dell'Abruzzo tanto per motivi demografici, quanto per la scala delle dimensioni territoriali. Tuttavia l'occasione può essere propizia per ravvivare e dare nuova linfa all'idea della costituzione della Regione Molisannio. La liaison istituzionale tra il Sannio e il Molise è un tema che ha radici ormai datate e che si affacciò per la prima volta all'opinione pubblica negli anni Settanta".



