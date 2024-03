Incidente mortale sul lavoro a San Marco Evangelista, nel Casertano.

Un 22enne ha perso la vita, per cause in corso di accertamento, nello stabilimento dell'azienda "Laminazione sottile", che produce laminati in alluminio.

Sul posto i poliziotti del commissariato di Maddaloni, che stanno conducendo le indagini con il personale dell'Asl di Caserta.



