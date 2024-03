Incidente stradale nel Casertano, quattro feriti

Una vettura, un'autocisterna ed un autocarro adibito al trasporto di materiale edile, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale verificatosi poco dopo le 17 sulla SS7 bis Nola-Villa Literno, nei pressi dell'uscita di Casal di Principe. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta proveniente dal distaccamento di Aversa.

Subito dopo l'impatto i veicoli sono rimasti fermi in mezzo alla carreggiata con gli occupanti dell'automobile, quattro persone, bloccati all'interno. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno estratto dall'auto le persone ferite assicurandole alle cure dei sanitari presenti sul posto con due ambulanze per il successivo trasporto negli ospedali di Aversa e Pineta Mare.

Successivamente i vigili del fuoco mettevano in sicurezza tutti i veicoli coinvolti assistendo il personale del soccorso stradale nelle operazioni di recupero e sgombero della sede stradale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA