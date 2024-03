Grimaldi, 'la logistica è una leva per sollevare l'economia'

Il settore del trasporto e della logistica costituiscono "una leva importante per sostenere e sviluppare l'economia del Paese". Lo ha sottolineato il presidente di Alis, Guido Grimaldi, aprendo la terza edizione del 'Letexpo' a Verona, il salone mondiale del settore che, tra i oartecipanto, vede il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini.

Alla rassegna sono presenti 400 espositori, imprese private, realtà oubbliche e enti di formazione, che rappresentano buona parte del sistema economico e sociale.

Ricordando le sfide che attendono il settore dei trasporti e della logistica, con particolare riferimento al comparto marittimo, Grimaldi ha evidenziato come "la normativa europea in materia di sostenibilità, come il sistema di tassazione Ets e il nuovo Regolamento Fuel-EU, appaia eccessivamente rigida con le nostre imprese, e quindi - ha spiegato - con i consumatori finali, dal momento che genera distorsioni della concorrenza modale, poiché applicata al solo settore marittimo e risulta anacronistica rispetto al contesto attuale".

"Sarebbe opportuno riflettere invece - ha aggiunto - su politiche globali volte a raggiungere la decarbonizzazione totale, dal momento che il pacchetto FIT for 55 sta incidendo attualmente solo sul 7,5% delle emissioni mondiali marittime".





