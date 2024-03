Da Il Volo a Russell Crowe, 10 grandi concerti a Pompei

Pompei rinnova la tradizione dei grandi concerti all'anfiteatro del parco archeologico di Pompei, con un ciclo di 10 rappresentazioni che si terranno tra giugno e luglio. "Oggi celebriamo il matrimonio molto felice tra il patrimonio artistico culturale e una nostra eccellenza nazionale che è il bel canto riconosciuto tale dall'Unesco. Due elementi che si vanno ad unire e a coniugare insieme" anche per "valorizzare il nostro patrimonio culturale", ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, presentando il progetto a Roma, al ministero.

La rassegna musicale è patrocinata dal MiC e dal Parco archeologico di Pompei in collaborazione con il Comune di Pompei e l'organizzazione delle società Fast Forward e Blackstar e si svolge in uno dei luoghi più iconici del mondo, l'anfiteatro romano di Pompei, arena dei gladiatori nell'antichità e protagonista nel 1971 dello storico concerto dei Pink Floyd, che ne consacrò il legame con il mondo della musica. La rassegna vedrà salire sul palco Carmen Consoli (8 giugno), John Legend (11 giugno), Russell Crowe (9 luglio), Ludovico Einaudi (12 luglio), Il Volo (17 luglio), Biagio Antonacci (18-19-20 luglio), i Pooh (22 luglio) e Francesco De Gregori (26 luglio).





