Colpi d'arma da fuoco davanti a un supermercato a Giugliano, uomo ferito

Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi in serata davanti ad un supermercato a Giugliano, in Corso Campano. Secondo quanto si apprende l'uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Aversa: è in codice rosso. Sulla vicenda indagano i carabinieri, la cui caserma non è lontana dal luogo della sparatoria.

L'uomo ferito è un 30enne napoletano. È ricoverato in ospedale, non in pericolo di vita.

Uomo ferito in sparatoria, è un parente di neomelodici

Il trentenne napoletano ferito in una sparatoria a Giugliano in Campania si chiama Gennaro Giappone ed è parente di alcuni noti cantanti neomelodici. I carabinieri stanno ancora ricostruendo la dinamica di quello che potrebbe essere un vero e proprio agguato nei confronti dell'uomo, già in passato denunciato per vari reati. Secondo un'altra versione dei fatti, invece, l'uomo sarebbe stato ferito in seguito ad un litigio. Gli spari sono avvenuti in una zona densamente popolata, in un'ora durante la quale circolavano diverse persone.





