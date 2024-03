Cinema: Cilento Fest, pubblicato il bando della terza edizione

Con la pubblicazione del bando "Premio Cilento Fest - Cinema e Borghi" è partita ufficialmente la terza edizione del Cilento Fest, festival cinematografico per la promozione e conoscenza del cinema nazionale e internazionale legato al racconto dei paesi e delle "aree interne". La manifestazione si terrà nel borgo di Perito dal 18 al 21 agosto 2024, con la direzione di Max De Francesco, l'organizzazione della società di editoria e produzione Iuppiter - in collaborazione con l'associazione culturale I Disinvolti - e la riconferma del comitato artistico formato dal produttore Gianluca Arcopinto, dal produttore e attore Cesare Apolito, dall'attore e autore Bruno Cariello e dal regista e sceneggiatore Andrea D'Ambrosio.

Il bando del concorso è sul sito ufficiale www.cilentofest.com, la partecipazione è completamente gratuita e il termine ultimo per l'iscrizione è il 15 giugno 2024. Al concorso sono ammessi film di ogni genere, lingua e formato, realizzati su qualunque supporto, di qualsiasi durata, completati da aprile 2023 a maggio 2024, che raccontino i paesi, i personaggi di paese, storie non di città ma legate alle aree interne, al tessuto umano, storico, identitario e sociale delle comunità locali. All'opera vincitrice andranno 2000 euro.

Nella serata finale sarà premiata anche la foto vincitrice del "Concorso fotografico Lucia Panascì", nato in memoria della fotografa e artista cilentana prematuramente scomparsa nel 2014 a soli 30 anni, che quest'anno ha come tema: "Feste di paese tra riti, miti, tradizioni e attese".

Tra le anticipazioni della terza edizione - il cui programma definitivo sarà lanciato a luglio e proporrà quattro giorni di proiezioni, concerti, spettacoli esclusivi, mostre, presentazioni di libri, visite guidate e laboratori creativi - i tributi al cinema di Gian Maria Volontè e Carlo Mazzacurati, un focus sulla musica popolare nei film italiani e un viaggio sonoro e visivo dedicato a Marcello Mastroianni a cent'anni dalla nascita. Bando concorso cinematografico Premio Cilento Fest 2024 https://www.cilentofest.com/il-concorso/ Bando concorso fotografico Lucia Panascì 2024 https://www.cilentofest.com/concorso-fotografico-lucia-panasci/



Riproduzione riservata © Copyright ANSA