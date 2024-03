'Campania legge', quattro 'Scrittori per la Costituzione'

Lavoro, ambiente, uguaglianza, ripudio della guerra sono i temi di 'Scrittori per la Costituzione', in occasione dei 75 anni della Carta, dal 15 marzo al 15 aprile, quattro incontri per quattro articoli con scrittori, artisti, intellettuali e soprattutto i giovani delle scuole della Campania. Ideati da Campania Legge-Fondazione Premio Napoli e l'Ufficio Scolastico regionale per la Campania, in partenariato con il Centro di produzione Rai di Napoli, gli appuntamenti saranno ospitati nell'auditorium del centro, tutti a partire dalle 10.

Si inizia il 15 marzo con il tema del lavoro. Dopo i saluti di Antonio Parlati, direttore del Centro di produzione Rai, di Ettore Acerra, direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania e Maurizio de Giovanni, presidente di 'Campania legge', la scrittrice Alessia Gazzola, autrice di 'Non è la fine del mondo' (Feltrinelli), invierà un videomessaggio.

Interverranno Marta Correggio, magistrato della sezione del lavoro del Tribunale di Napoli e lo showman Francesco Cicchella.

Il 22 marzo si parla di ambiente con lo scrittore Paolo Di Paolo, autore di 'Romanzo senza umani'(Feltrinelli), Annalisa Corrado, responsabile del progetto 'Green Heroes' da cui è nato il volume omonimo scritto con Alessandro Gassmann, e l'artista Gina Amarante.

L'uguaglianza è l'argomento del 12 aprile con Alfredo Guardiano, coordinatore della giuria del Premio Napoli, la scrittrice Sabrina Efionayi, autrice di 'Addio a domani' (Einaudi), e Gianfranco Gallo, coordina Giovanni Chianelli.

Si chiude il 19 aprile con il ripudio della guerra e il videomessaggio dello scrittore Colum McAnn, autore di 'Apeirogon' (Feltrinelli); intervengono Pasquale De Sena, presidente della Società italiana di diritto internazionale e dell'Unione europea, il teologo e scrittore don Gennaro Matino, il giornalista Marc Innaro e l'attore Patrizio Rispo.



