La scossa di terremoto delle ore 19.08 nell'area vesuviana è stata di magnitudo 3, secondo quanto riporta il sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L'epicentro è localizzato alle pendici del vulcano, in una zona fortemente popolata poco distante da Napoli. Il terremoto è stato registrato a 2,9 chilometri di profondità, dato che in un primo momento era stato stimato a 1,3 chilometri. Per ora non si segnalano danni a persone o cose.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA