Sgambati, felici per Oscar a '20 giorni a Mariupol'

L'Oscar per il miglior documentario è stato vinto da 20 giorni a Mariupol di Mstyslav Chernov con Michelle Mizner e Raney Aronson-Rath. Il film racconta i primi giorni dell'invasione russa in Ucraina e l'assedio e la distruzione della città di Mariupol due anni fa. "20 giorni a Mariupol - ricorda Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania e Napoli - fu presentato lo scorso 4 marzo a Napoli nella sede della Uil Campania, prima volta al Sud, con sottotitoli in italiano. L'assegnazione della statuetta come miglior film documentario, dopo il premio Pulitzer, è una conferma a non spegnere le antenne sulla guerra che si trascina ormai da due anni in Ucraina. E' veramente un pugno nello stomaco, ci ha molto emozionato. Si vede che è un vero reportage di guerra, non una fiction. Siamo contenti di aver voluto come Uil presentarlo a Napoli e particolarmente felici dell'assegnazione dell'Oscar".



