Protesta pro Gaza al San Carlo, si attui boicottaggio accademico

''Chiediamo che le università italiane applichino il boicottaggio accademico verso Israele come si fece come ai tempi dell'apartheid in Sudafrica". E' questa la proposta degli autori della protesta contro il genocidio a Gaza effettuata oggi a Napoli nel teatro di San Carlo all'inizio della lezione dello storico Alessandro Barbero organizzata nell'ambito delle celebrazioni per gli 800 anni della Federico II.

Prima che il professor Barbero iniziasse il suo intervento gli attivisti del Collettivo autorganizzato universitario e dell''Ex Opg Je So Pazzo' hanno esposto uno striscione "Free Gaza" e "Stop genocidio" e la bandiera della Palestina, iniziativa accolta con un applauso dal pubblico presente composto per la maggior parta da studenti.

"Abbiamo deciso di portare la solidarietà al popolo palestinese anche in un luogo di cultura come il San Carlo, come già venne fatto alls Scala a dicembre", dicono i giovani e le giovani del Cau e dell'Ex Opg. "Pensiamo che in questo tragico momento, con un genocidio in corso, sia necessario denunciare la complicità che il nostro Governo sta tenendo con Israele".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA