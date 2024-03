Il cadavere di una mucca è stato ritrovato sulla spiaggia di Santa Teresa, nel pieno centro di Salerno. Il corpo galleggiava sulla riva e probabilmente è stato trascinato giù in seguito alle forte piogge che ci sono state in queste ore.

Il ritrovamento ha destato la curiosità di tanti cittadini che hanno assistito alle operazioni dei vigili del fuoco per spostare il corpo dell'animale.



