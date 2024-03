'La madre' di Zeller con Savino e Renzi al San Ferdinando

Arriva a Napoli 'La Madre' di Florian Zeller, regia di Marcello Cotugno, protagonisti Lunetta Savino e Andrea Renzi, da giovedì 14 a domenica 24 marzo al Teatro San Ferdinando con Niccolò Ferrero e Chiarastella Sorrentino. Portato in scena a Parigi nel 2010, è il primo capitolo di una trilogia teatrale che il 45enne drammaturgo, scrittore e regista francese dedica al tema della famiglia, e che comprende anche Le Père (Il padre) del 2012 e Le fils (Il figlio) del 2018.

Vincitore nel 2021 del Premio Oscar alla migliore sceneggiatura non originale e dell'European Film Award alla migliore sceneggiatura per 'The Father - Nulla è come sembra', clamoroso esordio cinematografico del regista tratto da Le Père (Oscar come miglior attore protagonista a Anthony Hopkins), nella piece 'La madre' Florian Zeller indaga il tema dell'amore materno e le possibili derive patologiche a cui può condurre.

La partenza del figlio, ormai adulto, viene vissuta dalla donna come un vero e proprio tradimento, come abbandono del nido, a cui si aggiunge una decadenza dell'amore coniugale in atto da tempo.

"Anna - annota il regista - è una madre ossessionata da una realtà multipla, una sorta di multiverso della mente, in cui le realtà si sdoppiano creando un'illusione di autenticità costante in tutti i piani narrativi. Il suo mondo è un luogo in cui lei non si riconosce più, isolata da un ménage familiare che l'ha espulsa".

Le scene dello spettacolo sono di Luigi Ferrigno, le luci di Pietro Sperduti, i costumi di Alessandra Beneduce per una produzione Compagnia Moliere, Accademia Perduta Romagna Teatri, Teatro di Napoli - Teatro Nazionale,



