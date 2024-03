In escandescenze nell'ospedale Cto a Napoli, due denunciati

Sono due le persone denunciate dai Carabinieri a Napoli dopo essere andati in escandescenze nell'ospedale Cto, episodio rivelato ieri da 'Nessuno Tocchi Ippocrate', gruppo Fb che denuncia le aggressioni agli operatori sanitari. I militari del nucleo radiomobile sono intervenuti, allertati dal 112. Poco prima un 22enne - dopo aver appreso la diagnosi dei medici per la propria madre - ha sfogato la propria rabbia danneggiando con un calcio la porta di ingresso del pronto soccorso. Poco dopo è arrivato in ospedale anche il fratello 26enne che ha minacciato ed offeso i carabinieri presenti sul posto.

I due sono stati denunciati. Il più piccolo dovrà rispondere di danneggiamento e interruzione di pubblico servizio mentre il 26enne è stato denunciato per minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale.



