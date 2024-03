Giochi e cure mediche per bimbe di Gaza ricoverate a Napoli

Sono stabili le condizioni delle due bimbe di Gaza che da ieri sono ricoverate all'ospedale Santobono di Napoli. Una di quattro mesi e l'altra di cinque anni vengono in queste ore sottoposte a diversi accertamenti medici.

La più piccola ha effettuato una risonanza magnetica per problemi neurologici; la più grande ha invece sospetti problemi epatici. Chi le incontrate, ieri sera, parla di tanto dolore, paura e stanchezza negli occhi delle bimbe e delle giovani madri: niente calze, pochissimi vestiti. Ma sono state immediatamente sommerse da una grande catena di solidarietà, sia da parte degli operatori sanitari che da parte delle mamme degli altri bimbi ricoverati. Tanti i doni che stanno ricevendo in queste ore, da semplici merendine a vestiti e giocattoli.

Intanto sono stati visitati, e stanno bene, anche altri quattro bimbi che fanno parte del nucleo familiare degli accompagnatori. Anche per loro tanto affetto all'arrivo in ospedale.



