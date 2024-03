Minaccia di morte operatrice comunità per le sigarette,arrestato

Ha minacciato di tagliare la gola a una operatrice della comunità per minori non accompagnati di Casagiove (Caserta) in cui era ospite, perché la donna si era rifiutata di dargli denaro e un pacchetto di sigarette; all'arrivo dei carabinieri ha poi aggredito anche loro. In manette è finito un 17enne, che già in passato aveva manifestato atteggiamenti aggressivi nei confronti dei dipendenti della comunità. A chiedere l'intervento dei carabinieri è stata la responsabile della struttura, che ha provato a placare invano l'ira del giovane che, dopo aver minacciato l'operatrice, stava danneggiando porte e suppellettili. Alla fine i militari sono riusciti a bloccare il giovane; nella sua stanza, in un ripiano dell'armadio, è stato rinvenuto e sequestrato un coltello a serramanico dalla lama di 10 centimetri. Il 17enne è stato accompagnato presso l'istituto di prima accoglienza di Napoli



