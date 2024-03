Due rapine a pub nella notte in provincia di Napoli

Due rapine in provincia di Napoli a distanza di poco tempo l'una dall'altra nella notte. La prima a Casalnuovo di Napoli, un quarto d'ora dopo l'una. Due persone col volto coperto e armate di pistola hanno costretto il proprietario di un pub in via dei Platani a consegnare il denaro nella cassa. Prima di fuggire hanno esploso un colpo in aria.

Dinamica simile a Pomigliano D'Arco, in un pub in via Carlo Poerio. Ancora due persone hanno costretto il proprietario a consegnare l'incasso giornaliero (ancora da quantificare). Prima di lasciare il locale, i rapinatori hanno esploso due proiettili in aria. E' successo intorno all'1.30.

Intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna (per Casalnuovo) e quelli della stazione di San Vitaliano (per Pomigliano). Indagini in corso per ricostruire i due eventi. Nessun ferito.



