Addio all'attore Gigio Morra, dal grande teatro alla fiction

È morto a Napoli l'attore Gigio Morra, aveva 78 anni. La sua è stata una vita per il teatro, proveniva della scuola di Eduardo de Filippo, il cinema e la televisione, popolare interprete nel cast di fiction Rai come Un Posto al Sole (dove era Peppino Canfora), Il Commissario Montalbano, I Bastardi di Pizzofalcone, Imma Tataranni.

Venticinque film al suo attivo, dall'esordio con Marco Bellocchio nel 1976 (Marcia Trionfale), Morra aveva lavorato con i principali registi italiani, come Nanni Moretti, Mario Martone, Matteo Garrone (Gomorra), Marco Risi, Antonio Capuano, Lina Wertmuller. Il suo secondo maestro è stato nel teatro Carlo Cecchi, poi Leo de Bernardinis. È stato diretto sulle scene anche da Maurizio Scaparro, Giuseppe Patroni Griffi, Luca De Filippo e Toni Servillo (nella Trilogia della villeggiatura di Goldoni).

La notizia della scomparsa dell'artista, che era nato a Napoli il 26 agosto del 1945, è stata data con un post Facebook dalla moglie Lucia Mandarini: "Il mio amore mi ha lasciato, era un uomo dolce gentile e un grande attore. Mi ha lasciato nella più grande disperazione. Ti amerò per sempre".

I funerali si svolgeranno martedì 12 marzo nella chiesa di Santa Caterina a Chiaia.



