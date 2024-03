A Napoli alla guida anche sotto l'effetto di alcol

Nella notte della movida a Napoli presenti in strada decine di Carabinieri e pattuglie. I militari della compagnia di Bagnoli hanno presidiato i quartieri dell'area occidentale della città, da Fuorigrotta a Bagnoli, fino a Posillipo.

Due i parcheggiatori abusivi denunciati: erano stati già sanzionati in passato.

Sei i giovani trovati in possesso di droga destinata a dare una spinta "chimica" alla serata. Saranno tutti segnalati alla Prefettura come assuntori e sanzionati.

Un 23enne è stato denunciato per evasione. Nonostante fosse sottoposto ai domiciliari, non è stato trovato in casa durante uno dei controlli di routine.

Non sono mancate le contravvenzioni al codice della strada, massima l'attenzione alla guida sotto effetto di alcol. 6 le violazioni notificate, oltre 6mila euro il conto delle sanzioni.

2 i veicoli sequestrati.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.



