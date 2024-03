Tra Comuni Plastic Free l'esempio di Bacoli, 92% di raccolta

C'è anche il Comune di Bacoli, in provincia di Napoli, tra i 111 premiati a Milano nella terza edizione del concorso 'Comuni Plastic Free'. Il Comune é un esempio virtuoso sul tema ambientale, come ha spiegato anche il sindaco Josi Della Ragione, a Milano per ritirare il riconoscimento.

"Essere premiati, a Comune del Meridione, qui a Milano é una grande soddisfazione e un grande orgoglio. In tempi in cui si parla tanto di autonomia differenziata, di una spaccatura tra nord e sud, invece qui diciamo che l'Italia sul tema ambientale è tutta unita - ha osservato -, con esempi virtuosi in tutti i Comuni d'Italia". Il Comune di Bacoli fa il 92% di raccolta differenziata, "in inverno ma anche in estate quando la città arriva a 120mila abitanti con i bagnanti e i turisti - ha aggiunto -. Abbiamo fatto bonifiche ambientali di aree dove le spiagge erano occupate da opere abusive, abbiamo abbattuto gli abusi, poi abbiamo bonificato i laghi, rimosso tonnellate di rifiuti dalle foci dei due laghi Miseno e Fusaro. Abbiamo poi fatto una serie di attività con le scuole e devo dire che c'è una spiccata sensibilità ambientale ed essere così significa portare tutta la comunità a ricevere questo premio". Bacoli può essere un esempio per trainare il sud e gli altri Comuni verso queste politiche: "Sì, soprattutto in provincia di Napoli da diversi anni ci sono tanti Comuni che sono diventati una eccellenza sulla raccolta differenziata, bisogna migliorare l'impiantistica per riuscire a fare ciò che abbiamo fatto a Bacoli cioè diminuire il tributo locale - ha concluso -. Oggi in questo premio portiamo esempi virtuosi del sud che, quando vuole, riesce ad essere eccellenza nazionale ed internazionale".





