Polizia trova hashish in una scuola a Salerno

Controlli della Polizia di Stato in un istituto scolastico di Salerno, in accordo con la direzione scolastica: è stato effettuato in particolare un servizio straordinario finalizzato alla prevenzione ed alla repressione della vendita e del consumo di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell'attività, coordinata dalla Squadra Mobile ed alla quale hanno preso parte gli uomini della Polizia Scientifica ed una unità cinofila - con controlli all'interno e all'esterno dei locali di pertinenza della scuola - sono stati trovati quattro involucri contenenti hashish per un peso complessivo di 3,54 grammi.

Due alunni, trovati in possesso rispettivamente di 0,90 grammi e 1,16 grammi di hashish, sono stati segnalati alla locale Prefettura.

La Questura di Salerno ha voluto ricordare l'importanza dell'app YOU POL scaricabile su smartphone e tablet con sistema Android e IOS, che consente l'invio di segnalazioni in caso di episodi di bullismo o di spaccio di sostanze stupefacenti.

È possibile inviare, insieme d un messaggio di testo, foto o immagini relative all'episodio e segnalare l'allarme in forma anonima o mediante registrazione, denunciando l'evento di cui si è stati testimoni o di cui si è appresa la notizia.

L'app permette di trasmettere, inoltre, attraverso la segnalazione, la localizzazione immediata del dispositivo segnalante e del luogo in cui si sta verificando l'accaduto e di fare anche una chiamata di emergenza direttamente alla sala operativa delle questure di competenza distribuite sul territorio.



