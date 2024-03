'Non ti pago', e punta la pistola contro la barista

Consuma una birra e poi punta la pistola contro la ragazza che serve al bar perché non vuol pagare. Accade in un bar di Montella, in provincia di Avellino, dove un pregiudicato di 27 anni del posto, con precedenti per droga e alcool, ha seminato il panico prima di essere bloccato dai carabinieri. Il giovane si è dato alla fuga, ma è stato circondato da diverse pattuglie di carabinieri allertate dal 112 a poche centinaia di metri dal locale. È stato trovato in possesso, oltre che della pistola con matricola abrasa, di una trentina di proiettili e di un coltello. Portato in caserma, ha aggredito un militare causandogli lesioni guaribili in sette giorni. Su disposizione della Procura di Avellino è stato trasferito in carcere per rapina, ricettazione, detenzione di arma clandestina, oltraggio, resistenza e minaccia.



