Mons.Fisichella, per Giubileo attesi 32 milioni pellegrini

"Dalle proiezioni che noi abbiamo, in base ad uno studio fatto qualche tempo fa, a Roma attendiamo circa 32 milioni di pellegrini ". Lo ha detto monsignor Rino Fisichella, parlando a Napoli con i giornalisti del Giubileo del 2025.

"La cosa più importante non è il numero - ha aggiunto - ma l'intensità con la quale l'evento Giubileo sarà vissuto". "Noi siamo in cammino e abbiamo una meta da raggiungere: però dobbiamo portare con noi anche la speranza; una grande dimenticata di cui tutti, credenti e non credenti, abbiamo bisogno", ha aggiunto.



