Al San Carlo la Norma 'primadonna' di Justin Way

"Una attrice-imprenditrice dell'epoca, una donna speciale, una sorta di Sarah Bernhardt": così il regista Justin Way racconta la sua Norma, in cartellone al Teatro di San Carlo dal 12 al 20 marzo. Nuova produzione del capolavoro di Vincenzo Bellini, allestimento del Teatro Real di Madrid, la direzione è di Lorenzo Passerini che torna a dirigere Orchestra e Coro del Massimo napoletano dopo La sonnambula e Rigoletto. Ad interpretare il ruolo del titolo è Anna Pirozzi, Freddie De Tommaso è Pollione, Ekaterina Gubanova è Adalgisa e Alexander Tsymbalyuk Oroveso. Le scene sono di Charles Edwards, a firmare i costumi è Sue Willmington, le luci sono di Nicolás Fischtel e i movimenti scenici di Jo Meredith.

"La storia della sacerdotessa sospesa tra essere guida del suo popolo e donna innamorata, prima, poi gelosa e vendicativa, e infine giusta, diventa dunque anche la storia di una produzione in cui la primadonna recita il ruolo di Norma, vivendo come donna le sue stesse esperienze" spiega il regista australiano che, pur centrando il suo lavoro sul dramma originale, descrive "una protagonista che non riesce a passare dal ruolo alla sua vita separando nettamente le due dimensioni".

L'opera è ambientata, infatti, nel periodo in cui fu rappresentata per la prima volta (1831) e mescola costumi di scena con abiti del XIX secolo tracciando paralleli tra l'oppressione dei Galli e l'oppressione degli italiani.

L'allestimento è quello che è andato in scena a Madrid nel marzo 2021 al quale il regista ha lavorato durante la pandemia.

Completano il cast Veronica Marini (Clotilde) e Giorgi Guliashvili (Flavio). Maestro del Coro è Fabrizio Cassi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA