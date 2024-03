Al Teatro Augusteo Sal Da Vinci in scena con le sue 'Stories'

Sal Da Vinci sarà in scena da venerdì 15 a domenica 24 marzo, e da venerdì 12 a domenica 14 aprile nel Teatro Augusteo di Napoli con "Sal Da Vinci Stories".

Uno spettacolo di Luca Miniero, Ciro Villano e dello stesso Da Vinci, con la regia di Miniero. Sul palco anche Ernesto Lama e musica dal vivo.

Lo spettacolo, sottolinea una nota, "unisce il cuore della canzone di Sal con la modernità, con la tecnologia con cui tutti i giorni ci confrontiamo: i social". Tutto si svolge su un palco elegante, neutro ed essenziale. Unici elementi in risalto sono un pianoforte, con un computer adagiato sopra, e un videowall in fondo. L'artista armeggia al computer preparando vere storie Instagram, corredate di video, foto e testo: saranno il filo conduttore dello spettacolo, l'occasione per parlare della sua vita al pubblico in sala. Instagram diventa così "un modo nuovo, moderno, per parlare di sé anche con ironia, confrontandosi sull'aspetto pubblico e privato della sua vita d'artista, il tutto accompagnato dalla sua musica".

Tra gli argomenti trattati, il racconto del rapporto con il padre, gli incontri della sua vita, i figli, gli esordi ai matrimoni, il successo, Scugnizzi, Pino Daniele, ma anche il rapporto con la madre, e con il genio di De Simone. "Un Sal inedito, intimo, un viaggio profondo quasi psicoanalitico tra Napoli, la musica e i colori di un artista che con la sua voce e la sua vita sfugge a tutte le etichette" conclude la nota.





