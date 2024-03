Picchiava anziani genitori, arrestato nell'Avellinese

Un 40enne di Caposele, in provincia di Avellino, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, in esecuzione di un provvedimento emesso dall'Ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Avellino.

L'uomo era stato più volte denunciato dagli anziani genitori che in più occasioni venivano anche picchiati. L'indagato dovrà scontare due mesi e venti giorni ai domiciliari e al termine della pena detentiva, sarò sottoposto alla libertà vigilata per un anno e sei mesi.



