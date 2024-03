Legato con una catena in un canale per il deflusso delle acque piovane. Un pastore maremmano è stato salvato dai carabinieri intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino ad Avella, in provincia di Avellino. Il cane, in grave stato di denutrizione, era stato abbandonato lungo la Statale 7 bis. La pattuglia lo ha recuperato ed è stato trasportato in ambulanza presso una clinica veterinaria.

Indagini sono in corso per risalire all'autore.



