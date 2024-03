Furgone prende fuoco sull'A16, nessun ferito

Un furgone con operai a bordo ha preso fuoco mentre percorreva l'A16 Napoli-Canosa nel territorio del comune di Montemiletto, in provincia di Avellino. Gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo prima che il mezzo venisse avvolto completamente dalle fiamme.

Gli operai della ditta edile erano partiti da Roma e diretti a Bari. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la carreggiata. Non si sono registrati problemi alla circolazione.



