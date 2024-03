Festa della donna, Eav regala segnalibri ai viaggiatori

'Donna: dove ogni nota nasce ascoltata'. È il testo riportato su speciali segnalibri donati oggi da Eav, in occasione della giornata internazionale dei diritti della donna, a tutti coloro i quali acquisteranno i biglietti dei mezzi gestiti dall'Ente Autonomo Volturno. È l'iniziativa promossa dal comitato pari opportunità dell'azienda di trasporti volta a sensibilizzare il personale e l'utenza alla parità di genere.

"Sui segnalibri - fa sapere Eav in una nota - sono raffigurate cinque donne italiane simbolo della determinazione e del coraggio nello sfidare le convenzioni sociali".

Inoltre è stata fatta sistemare un'installazione presso la biglietteria della stazione di Napoli-Garibaldi: il comitato pari opportunità di Eav ricorda che "il rispetto della parità di genere è un diritto ed un valore determinante per la nostra democrazia".



