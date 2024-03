Elvira Moccia nuova segretaria provinciale CIU di Benevento

L'architetta Elvira Moccia di Castelvenere è la nuova Segretaria provinciale del CIU (Confederazione Italiana di Unione delle Professioni) di Benevento.

A nominare la professionista sannita è stata Gabriella Ancora, presidente nazionale, che ha ufficializzato la carica nel giorno in cui si festeggia la Giornata internazionale della Donna.

Moccia è stata incaricata da Roma ad organizzare l'area dei Quadri, dei professionisti intellettuali e delle microimprese che facciano riferimento ad una proprietà intellettuale nella provincia di Benevento rendendosi promotrice di nuove adesioni nonché di sviluppare opportuni rapporti con le Istituzioni del territorio sulle tematiche di interesse della CIU.

"Sono lusingata - commenta l'architetto Moccia - per la prestigiosa nomina che premia anni di impegno non solo professionale ma di volontariato nelle attività di promozione e valorizzazione del territorio". "Nel giro di qualche mese inaugureremo la sede della CIU provinciale di Benevento portando nel Sannio i vertici nazionali della nostra Confederazione", conclude Moccia.



