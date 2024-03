Calcio: omaggio del Cagliari per la scomparsa di Toriyama

Anche il Cagliari rende omaggio ad Akira Toriyama, creatore giapponese di Dragon Ball, morto pochi giorni fa all'età di 68 anni. La grafica della lista dei convocati per la partita di domani alla Domus contro la Salertnitana, è proprio ispirata al disegnatore nipponico: sfondo azzurro, nuvoletta gialla e immancabile drago verde in alto a destra.

Dall'arte al calcio: Ranieri ha convocato ventiquattro giocatori. Ci sono i recuperati Aresti e Hatzidiakos, manca invece Sulemana, ancora alle prese con l'infortunio che lo tiene ai box da circa un mese. Assenti anche Petagna, Pavoletti e Luvumbo. Intanto cresce l'entusiasmo per la gara dell'anticipo: si va verso il sold out.



