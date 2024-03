Autocarro a fuoco nell'Avellinese, indagano carabinieri

Un incendio ha distrutto nella tarda serata di ieri un autocarro nel comune irpino di santa Lucia di Serino. Il mezzo era parcheggiato in via Macchie, in prossimità dell'abitazione del proprietario. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Avellino che hanno circoscritto il rogo, evitando che si propagasse alle abitazioni circostanti e ad altre auto parcheggiate. Non si sono registrati altri danni. Indagini sono state aperte da parte dei carabinieri della Stazione di Solofra.



