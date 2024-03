A Trudie Styler e Iervolino premio LA, Italia-People 2024

A Trudie Styler e ad Andrea Iervolino è stato assegnato il premio LA, Italia - People Award 2024 per il loro impegno. La produttrice e regista inglese da tempo si batte a favore delle popolazioni indigene dell'Amazzonia (con Rainforest Foundation creata insieme al marito Sting), il produttore italo-canadese per la valorizzazione delle realtà africane realizzando e dirigendo i documentari 'Discovery Tanzania 'e 'The Tracker' destinati alla piattaforma Tatatu.

La premiazione all'Istituto Italiano di Cultura coincide con il Gala conclusivo del 19/o Los Angeles Italia Festival, promosso dall'Istituto Capri nel mondo con il MiC (Dg Cinema) e Intesa Sanpaolo. In occasione della Giornata internazionale della donna premiate anche l'attrice Premio Oscar Mira Sorvino, le registe Rory Kennedy, Ilaria Borrelli e Michelle Danner e Madalina Ghenea.

Ad accogliere la delegazione ufficiale del festival fondato da Pascal Vicedomini (e realizzato con Riflessi, Givova, Ilbe e Wwps) sono Raffaella Valentini (console generale d'Italia a Los Angeles), la produttrice Raffaella De Laurentiis (chairperson di LA, Italia) il direttore dell'IIC Emanuele Amendola. Tra gli ospiti i registi Edoardo De Angelis (in corso al Teatro Cinese una retrospettiva dei suoi film), Dennis Dellai (che ha raccolto molti applausi per il suo 800 giorni ispirato al sequestro Celadon), Brando De Sica (il 9 marzo passerà il suo 'Mimì, il principe delle tenebre') insieme all'attore e produttore Luca Barbareschi che accompagna la premiere Usa di 'The Penitent'. Protagonisti italiani a Hollywood anche gli attori Francesco Mandelli (con l'anteprima Usa de 'I soliti idioti 2'), Luca Riemma (con l'anteprima mondiale di 'The Italians' della Danner) ed Edoardo Costa (con l'anteprima di 'The Island').

Molto attesa per il 9 marzo l'anteprima americana della miniserie 'Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia' (Rai1) a conclusione della manifestazione italiana alla vigilia degli Oscar promossa anche col patrocinio dei ministeri degli Esteri, del Turismo e delle Imprese e del Made in Italy.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA