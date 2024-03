8 marzo: a Napoli la 'marea transfemminista' contro la violenza

Un corteo "contro la violenza patriarcale e contro il genocidio dello stato sionista in Palestina". E' con questi slogan che oggi a Napoli la "marea trasfemminista" ha attraversato la città.

"La sollevazione globale delle donne e delle soggettività trans e queer non si ferma e, sempre di più, segna e travolge tutte le lotte esistenti - hanno sottolineato gli organizzatori -. Oggi ci vogliamo riappropriare di ogni spazio che quotidianamente ci viene sottratto: nelle città in nome di una presunta sicurezza, nei luoghi che reprimono e dove ci vengono negati i diritti fondamentali. Siamo in piazza per gridare Palestina libera e la fine del genocidio sionista".

"Scioperiamo contro lo Stato sionista di Israele che da più di 75 anni opprime, stupra, violenta e uccide il popolo palestinese. Scioperiamo - hanno detto ancora - contro la strumentalizzazione che subiamo in quanto donne e persone non binarie e trans, per legittimare il massacro, il colonialismo e il genocidio del popolo palestinese. Scioperiamo contro il silenzio e l'islamofobia, contro tutti i governi fascisti e tutti i colonialismi. Scioperiamo contro la violenza maschile e di genere e qualsiasi forma di violenza: fisica, psicologica, economica e siamo qui per esprimere la nostra rabbia contro il quotidiano ripetersi degli stupri, dei femminicidi e transcidi che vengono ormai trattati come qualcosa di ordinario e sempre, irrimediabilmente, come una nostra colpa. Scioperiamo dai generi e dall'invisibilizzazione della violenza contro le persone queer, che si traduce oltre che in aggressioni verbali e fisiche anche nella quotidiana difficoltà di accedere ai luoghi di lavoro, nella patologizzazione medicalizzata e psichiatrica di chi intraprende percorsi di transizione. Scioperiamo contro questo governo fascista che taglia i fondi all'istruzione, e alla salute pubblica per investirli nelle spese militari, che appoggia i governi fascisti e colonialisti e che risponde con la repressione e con la violenza da parte delle forze dell'ordine in piazza che manganella e arresta chi manifesta e si oppone al genocidio in Palestina".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA