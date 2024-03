Taxi: associazione, anche secondo Tar non servono altre licenze

"Anche in una sentenza del Tar della Campania si afferma che a Napoli non c'è l'esigenza di altre licenze per i taxi". Lo sottolineano, in una nota, l'Associazione Tassisti di Base la quale chiede, all'ente per il controllo del mercato e della concorrenza, "di tenere conto della grave situazione traffico: il trasporto pubblico non di linea è a disagio a causa del mancato rispetto del decreto 'ASSET', emanato dal Governo, che impone ai comuni la velocità commerciale".

Ciononostante "a Napoli non sono istituite corsie preferenziali per i taxi", ricorda l'associazione.

Inoltre, conclude l'associazione, "non corrisponde al vero che i dati acquisiti nelle strutture radiotaxi non sono certi" solo perché "non possiedono strumenti di monitoraggio del traffico cittadino".



