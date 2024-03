Pnrr:Lieto,scadenze incredibili, ma dai Comuni forte impegno

Nella realizzazione dei progetti del Pnrr "è a rischio il processo, accelerato da scadenze incredibili. Se solo si pensa al ciclo di lavori pubblici in Italia, si capisce come sia duro che in pochi anni possiamo realizzarle". Lo ha detto il vicesindaco di Napoli e assessore all'Urbanistica Laura Lieto, nel corso della presentazione nel capoluogo campano del volume "La città e i territori del Pnrr.

Attori, processi, politiche", nono rapporto annuale dell'associazione di urbanisti Urban@it, edito da "Il Mulino", che ogni anno presenta le diverse analisi del presente e del futuro delle città. Quest'anno il volume analizza anche la situazione di Napoli nel capitolo "Napoli. Il Pnrr come occasione di governo delle emergenze di lungo corso". Lieto sottolinea che l'esecuzione "sta anche portando un rinnovamento delle amministrazioni dei Comuni che stanno gestendo questi fondi investendoli sugli asili, sulle digitalizzazioni, sulle abitazioni. In particolare proprio sul tema casa è vero quanto scrive il volume di Urban@it, perché il Pnrr è stato usato dai Comuni per affrontare nodi di lungo corso rimasti per tempo fermi. L'applicazione dei Comuni su questo però è empirica, saltando le Regioni nell'iter dei fondi del Pnrr, e lasciando alle città la possibilità di improvvisazione del lavoro, gli uffici sono alle prese con un bricolage nuovo, che sta portando sperimentazione molto elevata".

Difficoltà emerse nel corso del convegno organizzato da Giovanni Laino, vicepresidente vicario di Urban@it e ordinario di Tecnica e pianificazione Urbanistica all'Università Federico II di Napoli, con i diversi aspetti del volume illustrati da alcuni degli autori come Nicola Martinelli, Valeria Fedeli, Gilda Berruti e Cristina Mattiucci: "Le città vanno ripensate - ha detto - nei termini della convivenza, in luoghi in cui gente e architettura devono imparare forme di coesistenza tra borghesi e poveri. Non vuol dire volersi per forza bene, ma un è un nuovo passo di coesistenza tra soggetti di diverso tipo".



