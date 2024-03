Pizzaiolo ucciso: legale, c'è rischio intimidazione testimoni

"I testimoni ancora frequentano quelle zone, frequentate anche da soggetti che provengono da determinati contesti: il rischio di intimidazione c'è ma io credo nella giustizia e spero che tutti dicano sempre la verità riguardo quello che hanno visto". Lo ha detto l'avvocato Sergio Pisani, legale della famiglia di Francesco Pio Maimone, rispondendo alle domande dei giornalisti dopo la seconda udienza del processo in corso a Napoli che vede imputato il presunto assassino, Francesco Pio Valda e un gruppo di suoi parenti e amici. Tra i testimoni previsti per oggi uno non si è presentato. La corte di assise ha disposto che il prossimo 28 marzo venga accompagnato in aula dalle forze dell'ordine.

"Il contesto è problematico, - ha detto ancora Pisani rispondendo alle domande dei giornalisti - dobbiamo comprendere che sono fatti gravissimi, nati in un ambiente malavitoso, e penso che tutti i testi che verranno escussi risentiranno di questo contesto. Si tratta di attimi concitati e quindi bisogna essere molto precisi, nella ricostruzione degli eventi".



