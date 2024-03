Manfredi, a Taverna del Ferro al via prima fase, poi alloggi

"Abbiamo un cronoprogramma abbastanza stretto che la ditta sta rispettando, adesso siamo nella prima fase di demolizione poi dopo si avvierà, proprio in questa area, la costruzione dei primi tre edifici. Siamo molto fiduciosi che se non ci saranno sorprese inattese i tempi che abbiamo previsto saranno completamente rispettati". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha visitato il cantiere di Taverna del Ferro, a San Giovanni a Teduccio, dove nelle scorse settimane hanno preso il via i lavori di rigenerazione dell'area che prevedono l'abbattimento dei due edifici, le così dette 'stecche'. Nella prima fase, per cui si prevedono 60 giorni di lavori, i lavori insistono tra i tratti stradali di via Taverna del Ferro, viale 2 Giugno, via della Parrocchia e strada comunale Lieto e prevedono: la demolizione di 84 box auto a raso lungo via Taverna del Ferro, compreso il terrapieno solo per la porzione relativa a via Parrocchia con via Taverna del Ferro; la demolizione delle due passerelle pedonali che insistono su via Taverna Del Ferro; la demolizione dei campi di calcio e calcetto compresi gli spalti, oltre alla rimozione di tutte le pavimentazioni esistenti, arredo e pali di pubblica illuminazione. Al termine di queste operazioni è previsto, nell'area attigua agli uffici dell'Asl e della Guardia di finanza, l'abbattimento della struttura a copertura dei garage interrati. Il sindaco ha sottolineato che "siamo in una zona abitata e quindi anche le demolizioni devono essere fatte in maniera molto controllata". Il cronoprogramma dei lavori è stato definito e calibrato anche rispetto alle fonti di finanziamento in parte derivanti dal Pnrr e in parte dal Pon metro. "Sono due fondi con scadenze diverse dal punto di vista della rendicontazione - ha evidenziato il sindaco - e noi abbiamo sincronizzato le varie fasi dei lavori così da rispettare le scadenze dei due fondi di finanziamento. Pertanto, l'organizzazione del cantiere, il progetto e lo spostamento delle persone sono stati sincronizzati anche con le tipologie di finanziamento".



