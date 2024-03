Jorit parla a Sochi con Putin, poi una foto insieme

E' Ciro Cerullo, noto artista di strada conosciuto con il nome di Jorit, il giovane italiano che ieri sera ha dialogato con il presidente russo Vladimir Putin durante un forum della gioventù a Sochi. Alla fine del forum Cirullo ha chiesto a Putin di poter fare una foto con lui, perché, ha detto, "in Italia si dicono tante cose strane su di lei". Al che il presidente ha risposto: "Certo, basta che non mi dia un pizzicotto per sincerarsi che sono una persona reale".

Putin ha poi fatto una foto con l'artista italiano e una con un giovane africano.

A Sochi Cerullo ha incontrato anche l'attrice Ornella Muti, che in questi giorni è in Russia. Jorit è noto anche per avere realizzato un grande graffito che rappresenta una bambina in lacrime sotto le bombe a Mariupol, città ucraina sul Mar Nero conquistata dalle truppe russe nel 2022. "L'idea - ha spiegato - era mostrare i problemi dei bambini del Donbass al mondo intero.

I media occidentali spesso distorcono la realtà. Per esempio parlano delle sofferenze dei bambini di un Paese, ma rimangono in silenzio su quello che succede in quello vicino".



