Jorit, 'io filorusso? Mostro l'altro lato della medaglia'

Nei suoi murales ci sono personaggi celebri, da Lucio Dalla a Diego Armando Maradona a Fabrizio De Andrè, ma anche chiare prese di posizione politiche, spesso controcorrente. Jorit, al secolo Ciro Cerullo, ha 33 anni ed è nato a Quarto, in provincia di Napoli. A chi lo aveva definito filorusso dopo le sue prese di posizione contro l'Ucraina, sulla questione del Donbass, aveva replicato: "Sono un artista libero e ho il dovere di far vedere l'altro lato della medaglia".

Putin, che ieri lo ha incontrato, si era già complimentato con lui a distanza per un murale di Dostoevskij realizzato a Napoli.

Dopo aver frequentato l'Accademia di Belle Arti, Jorit inizia ad essere conosciuto dal 2011 quando le sue opere sono esposte nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Il grande pubblico lo scopre, nel capoluogo campano, soprattutto per i maxi ritratti di personaggi osannati dai tifosi, come Maradona e Marek Hamsik, dipinti su facciate di edifici comunali o popolari con l'intento di riqualificare esteticamente aree periferiche e non solo. Nel luglio 2023 balza agli onori delle cronache, anche internazionali, per un murales dipinto su una facciata di un palazzo distrutto a Mariupol, città ucraina assediata dalla Federazione Russa circa un anno prima e ancora sotto controllo russo nel luglio 2023. Il murales raffigura una bambina con i colori della bandiera della Repubblica Popolare di Donetsk negli occhi alle cui spalle piovono missili con la scritta 'Nato'.

Un lavoro che, insieme ad alcune prese di posizione, lo fa definire 'filorusso'. Lui replica: "Io sono un artista libero e ho il dovere di far vedere l'altro lato della medaglia e creare dibattito". Ancora: "È tutto l'esatto opposto di quello che ci raccontano in tv. La resistenza che avremmo dovuto appoggiare è quella del popolo del Donbass che lotta da 8 anni per liberarsi da un regime, quello di Kiev che di democratico oramai non aveva più niente. Questo è soltanto uno sporco gioco fatto per interessi economici".

L'anno prima Jorit era stato citato addirittura da Putin che elogiò il murales dedicato a Dostoevskij e realizzato sulla facciata di una scuola di Fuorigrotta, a Napoli.



