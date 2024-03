Il pm, sversamento illecito dei rifiuti in Campania non è finito

"In Campania lo sversamento illecito dei rifiuti è diminuito ma non è terminato, continua, anche da parte di piccoli gruppi che sono al servizio di imprenditori con pochi scrupoli". Lo ha sottolineato, nell'audizione in Commissione parlamentare d'inchiesta sul traffico illecito dei rifiuti, il procuratore aggiunto di Napoli, Michele Del Prete.

"Questi piccoli gruppi - ha spiegato - garantiscono agli imprenditori, magari anche di piccole aziende, lo 'smaltimento' a poco prezzo di pellame, pneumatici. Sotto attenzione delle forze dell'ordine e degli inquirenti, ci sono anche i campi rom, dove sono frequenti gli incendi di rifiuti pericolosi. Oltre a scarti che magari prendono dagli imprenditori, ci sono gruppi rom dediti al furto di fili elettrici per estrarne il rame, e lo fanno incendiando la copertura di plastica che li avvolge".

Secondo Del Prete, il problema dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti è anche legato ad una certa 'cultura' che ancora hanno le persone del territorio: "In alcuni comuni - ha aggiunto - alcune persone ritengono meno dispendioso abbandonare indiscriminatamente i rifiuti, o per cultura comportamentale, oppure per non pagare la tassa sui rifiuti".



