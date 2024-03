Direttrice Reggia Caserta disegna abiti per coop antiviolenza

La direttrice della Reggia di Caserta diventa stilista per una cooperativa che si occupa di donne in difficoltà e che hanno subito violenza: la nuova collezione di abiti disegnata dall'architetta Tiziana Maffei sarà presentata domani, 8 marzo, al laboratorio di ethical fashion della cooperativa sociale Eva, in un bene confiscato alla camorra a Casal di Principe (Caserta).

La collezione, intitolata "Geometrie di libertà", nasce da questa relazione tra donne, che partorisce una linea di abiti sinuosi, realizzati con tagli geometrici e pochissime cuciture, per esprimere il desiderio di libertà che caratterizza le donne che li hanno cuciti, tutte con esperienza di violenza alle spalle. I capi sono realizzati con le sete donate a EVAlab da Gucci, nell'ambito del progetto Gucci Up per il riutilizzo creativo dei materiali in eccedenza.

La coop sociale Eva gestisce sei centri antiviolenza e tre case rifugio in Campania, e ha fatto dell'inserimento lavorativo delle donne in uscita dalla violenza un tratto distintivo della sua metodologia di intervento, dando vita a diversi progetti imprenditoriali, tra cui EVAlab, laboratorio di ethical fashion; le donne di Eva raccolgono inoltre le arance della Reggia di Caserta e realizzano la Marmellata delle Regine.



