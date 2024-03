De Luca, nel Sud troppi disertori subalterni al potere centrale

(ANSA) NAPOLI, 7 MAR - "Noi meridionali dobbiamo imparare a combattere troppi disertori, opportunisti, che mantengono un atteggiamento nei confronti del potere centrale di totale subalternità". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo intervento a Napoli sul tema "L'impatto dell'autonomia differenziata sulla sanità del Mezzogiorno".

Ieri è esplosa la polemica tra Regione e Comune di Napoli, con il duro attacco del vicepresidente della Giunta campana, Fulvio Bonavitacola, al sindaco Manfredi per il suo atteggiamento di dialogo istituzionale con il Governo, contrapposto alla battaglia ingaggiata da De Luca sui fondi di coesione. Il governatore oggi non ha citato il Comune ma è tornato sul tema dei rapporti tra istituzioni locali e Governo.

"Ci sono tanti colleghi - ha detto - di Regioni meridionali che hanno un atteggiamento che definisco vile, che fanno contare più le bandiere della coalizione rispetto al destino dei nostri figli. Purtroppo la grande maggioranza degli esseri umani non ha la propensione per la libertà che si conquista combattendo. Ma noi sappiamo di avere argomenti di merito per combattere, dobbiamo trovare il coraggio per non nasconderci e fare gli opportunisti, per insegnare ai nostri figli che i diritti vanno conquistati, non vanno richiesti come un regalo che poi obbliga alla subalternità".



