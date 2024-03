Calci e pugni alla moglie e alla figlia di 13 anni, arrestato

Botte alla moglie e alla figlia di 13 anni. Violenze che a Villaricca, in provincia di Napoli, andavano avanti da anni. Ieri sera l'ennesimo episodio: le urla delle vittime hanno richiamato l'attenzione dei vicini che hanno chiamato i carabinieri. E' finita così, con l'arresto di un 39enne già noto alle forze dell'ordine, l'ennesima storia di violenza.

La bimba, è stato accertato, è stata per anni testimone degli abusi subìti dalla mamma e mai denunciati. Ieri sera l'uomo ha iniziato a picchiare tutt'e due con calci e pugni, tanto da causare alla moglie la frattura di una costola. Qualcuno, sentendo le urla, ha chiamato il 112. I carabinieri delle stazioni di Villaricca e Mugnano sono intervenuti quasi subito, non erano lontani. Il 39enne, ancora agitato, è finito in manette. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Le due vittime, invece, sono state portate in ospedale.

Entrambe, secondo i medici, guariranno entro 30 giorni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA